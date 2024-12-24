Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана

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Владимир Путин во время переговоров со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил о готовности в ближайшее время увеличить квоту для таджикских студентов в вузах РФ.

Глава государства, комментируя гуманитарное сотрудничество Москвы и Душанбе, затронул и филиалы российских вузов, которые работают в Таджикистане. По его словам, там для таджикских студентов выделена самая большая квота для обучения в РФ – тысяча человек.

Ранее Путин на встрече с лидерами африканских стран заявил о том, что в российских вузах увеличили количество бюджетных мест для студентов из Африки. Сегодня в России обучаются более 34 тысяч студентов из Африки, более 5 тысяч из которых – на бюджетной основе.

