Иностранные студенты еще из 6 стран смогут вернуться в Россию для обучения

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Студенты из еще шести стран смогут вернуться в Россию для продолжения своего обучения. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Дополнить приложение № 1 к распоряжению... позициями следующего содержания: Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка", – уточняется в документе.

Как сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования РФ, теперь въехать в Россию могут студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из всего 31 страны: Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Германии, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, с Кубы, из Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, с Сейшельских островов, из Сербии, Сингапура, Сирии, Танзании, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Финляндии, Швейцарии, с Шри-Ланки, из Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.

Список государств, открытых для въезда в Россию иностранных студентов, регулярно обновляется оперативным штабом по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

16 марта 2021 года появилось распоряжение, согласно которому иностранные студенты, аспиранты и ординаторы получать возможность продолжить свое обучение в России. Для осуществления такой возможности всем желающим студентам необходимо уведомить университет о дате въезда не менее чем за 10 дней. После этого им на почту придет вся необходимая информация.