Иностранные студенты еще из 6 стран смогут вернуться в Россию для обучения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Студенты из еще шести стран смогут вернуться в Россию для продолжения своего обучения. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Дополнить приложение № 1 к распоряжению... позициями следующего содержания: Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка", – уточняется в документе.
Как сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования РФ, теперь въехать в Россию могут студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из всего 31 страны: Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Германии, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, с Кубы, из Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, с Сейшельских островов, из Сербии, Сингапура, Сирии, Танзании, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Финляндии, Швейцарии, с Шри-Ланки, из Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.
Список государств, открытых для въезда в Россию иностранных студентов, регулярно обновляется оперативным штабом по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
16 марта 2021 года появилось распоряжение, согласно которому иностранные студенты, аспиранты и ординаторы получать возможность продолжить свое обучение в России. Для осуществления такой возможности всем желающим студентам необходимо уведомить университет о дате въезда не менее чем за 10 дней. После этого им на почту придет вся необходимая информация.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: