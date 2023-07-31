У иностранных студентов сохраняется интерес к образованию в России – Минобрнауки

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Россия остается одной из крупнейших образовательных держав, спада интереса к нашей стране со стороны иностранных обучающихся нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя Минобрнауки РФ Дмитрия Афанасьева.

Выступая на пресс-конференции, посвященной приемной кампании 2023 года, Афанасьев подчеркнул, что Россия остается пятерке международных образовательных держав.

"Никаких спадов нет. Рост интереса к российскому образованию, рост количества абитуриентов и общий рост контингента. И среди лидеров медицина, но вместе с тем русский язык пользуется большим спросом, инженерные специальности от ядерной физики и технологий до аграрных направлений. И гуманитарные направления также популярны", – заявил Афанасьев.

Афанасьев уточнил, что сегодня контингент иностранных студентов в российских вузах составляет 354 тысяч человек. Замминистра образования отметил, что ежегодно фиксируется прирост числа желающих обучаться в российских вузах. Иностранные студенты могут поступить на бюджет как по квотам, так и по общему конкурсу. Не меньшим спросом пользуется и обучение на платной основе.

Заместитель Минобрнауки также подчеркнул, что наибольшей популярностью российские вузы пользуются у студентов из соседних стран: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии. При этом системно растет количество абитуриентов из стран Востока и Африки.

Ранее Владимир Путин на встрече с лидерами африканских стран заявил о том, что в российских вузах увеличили количество бюджетных мест для студентов из Африки. Сегодня в России обучается более 34 тысяч студентов из Африки, более пяти тысяч из которых – на бюджетной основе.