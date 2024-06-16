Собянин: более 120 территорий образовательных учреждений благоустроят в Москве летом

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 120 территорий столичных школ и детских садов планируется благоустроить этим летом. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, к работам приступили 1 июня.

"На севере столицы в дошкольном учреждении №1315 в Конаковском проезде обновим детские и спортивные площадки, веранды и парковую мебель, поменяем ограждение, организуем велопарковку и навес для колясок, оборудуем игровые зоны", – говорится в его публикации.

Мэр рассказал, что для воспитанников детского сада школы №281 на Радужной улице хотят обустроить летний огород. Ребята смогут высаживать там растения и наблюдать за их ростом, а для родителей сделают отдельную зону отдыха, добавил Собянин.

Стадион с оборудованием для сдачи норм ГТО появится на участке школы №2065 в ТиНАО в 3-м микрорайоне города Московский, сообщил градоначальник. Здесь также планируется обновить покрытие проездов и пешеходных дорожек.

В свою очередь, рядом с детским садом школы №1985 на улице Соловьиная Роща появится игровая зона с лабиринтом, а также спортивная площадка и прогулочная зона, добавил он.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Щукино построят детский образовательный комплекс с ботаническим садом. Общая площадь объекта составит почти 13 тысяч квадратных метров, из которых более шести тысяч "квадратов" будет отдано под школу, а остальное пространство станет дошкольным отделением.

Согласно проекту, на прилегающей территории планируется разместить спортивно-игровые площадки для детей разных возрастов.

