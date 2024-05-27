Собянин: в районе Марьино в этом году будет благоустроено пять улиц

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В районе Марьино в течение года планируется благоустроить пять крупных улиц, заявил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



Глава города рассказал, что в настоящее время комплексные работы ведутся на Донецкой улице. Там будут отремонтированы тротуары и проезжая часть.

Также власти намерены устроить газоны, заменить остановки и модернизировать систему освещения улицы. По словам Собянина, вдоль пешеходных маршрутов появятся лавочки. Мэр отметил, что эти работы должны быть завершены к осени.



Кроме того, Собянин рассказал, что более комфортными в этом районе столицы станут улицы Маршала Голованова, Новомарьинская и Подольская. Также благоустроить в этом году планируется Перервинский бульвар и Проектируемый проезд № 769.



Глава столицы отметил, что работы в Марьине проводятся не первый год. До этого на территории района были благоустроены пруды-регуляторы и созданы пространства для отдыха и спорта.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Щукино построят детский образовательный комплекс с ботаническим садом. Общая площадь объекта составит почти 13 тысяч квадратных метров, из которых более шести тысяч "квадратов" будет отдано под школу, а остальное пространство станет дошкольным отделением.