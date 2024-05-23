В пяти округах Москвы построят спорткомплексы, логистический центр и технопарк

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Город реализовал на торгах право на реорганизацию шести площадок по программе комплексного развития территорий (КРТ). Две из них находятся на северо-западе Москвы и по одной – в Зеленограде, на северо-востоке и юго-востоке столицы, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Благодаря этому в бюджет города поступит 29,3 миллиарда рублей, которые заплатят компании за право реорганизации территорий. Победители аукционов смогут возвести на участках общей площадью почти 100 гектаров 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости и создать свыше 31 тысячи рабочих мест", – подчеркнул он.

На сегодняшний день на этих участках располагаются старые склады, стоянки для транспорта и ветхие сооружения. На их месте построят современные городские кварталы и инфраструктуру. Объем инвестиций составит около 494 миллиардов рублей.

Победители аукционов смогут возвести свыше 1,1 тысячи квадратных метров жилья, в том числе 216,5 тысячи квадратных метров для программы реновации, более 169 тысяч квадратных метров промышленных объектов и более 1 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости.

"В частности, будут построены технопарк, логистический центр, объекты образования, рассчитанные на три тысячи учеников школ и воспитанников детских садов, три спортивных комплекса, гостиница, а также офисные здания", – добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Принять участие в программе КРТ захотели инвесторы из Екатеринбурга, Краснодара, Воронежа, Москвы, Подмосковья и Тюмени. Наибольший интерес вызвало право на реализацию незастроенного участка на Староволынской улице, площадь которого составляет 7,94 гектара. Итоговая стоимость увеличилась более чем в 3,5 раза и составила 26,67 миллиарда рублей.

Также компании заинтересовались бывшей промзоной Грайвороново, итоговая цена которой выросла до 2 миллиардов рублей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что сейчас в Москве реализуются 77 проектов комплексного развития территорий, в результате которых создадут свыше 196 тысяч рабочих мест. Так, в Даниловском районе специалисты возведут еще один современный сбалансированный городской квартал.

