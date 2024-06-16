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16 июня, 10:30

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Синоптик Вильфанд: рабочая неделя в Москве начнется с кратковременных дождей

Рабочая неделя в Москве может начаться с кратковременных дождей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Кратковременные дожди ожидаются в начале следующей недели в столице, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В первые два дня следующей недели прогнозируются осадки, конечно, не такие интенсивные, но все-таки, кратковременные, повсеместные будут. В последующие дни осадков не очень много", – передает ТАСС его слова.

Ранее москвичам пообещали сохранение тепла в Москве на следующей неделе. Температура будет в диапазоне 21–26 градусов. При этом во вторник и в ночь на среду прогнозируются дожди и грозы.

До этого синоптик Евгений Тишковец сообщил, что за 13 дней июня в Москве выпало 118 миллиметров осадков, что в 1,5 раза больше месячной нормы в столице.

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