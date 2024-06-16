Володин поздравил Терешкову с 61-й годовщиной ее полета в космос

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Валентину Терешкову с 61-й годовщиной ее полета в космос. Телеграмма размещена на официальном портале нижней палаты.

"День первого в истории полета женщины-космонавта навсегда связан с вашим гражданским и человеческим подвигом. Всему миру вы показали пример мужества, воли и силы духа", – отмечается в сообщении.

Председатель ГД также отметил вклад Терешковой "в развитие и укрепление России". Он пожелал ей здоровья и всего самого доброго.

Ранее Владимир Путин присвоил звания Героя России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву. В указе главы государства было отмечено их "мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции". Также каждому присвоено почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации".

