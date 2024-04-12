Путин присвоил звания Героя РФ космонавтам Петелину и Федяеву

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Владимир Путин присвоил звания Героя России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву. Президентский указ размещен на портале опубликования правовой информации.

В тексте уточняется, что звания присвоены россиянам "за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции". Также Петелину и Федяеву присвоены почетные звания "Летчик-космонавт Российской Федерации".

Кроме того, первая в истории независимой Белоруссии космонавт Марина Василевская и ее российские коллеги Олег Новицкий и Сергей Прокопьев были награждены орденом Гагарина.

4 сентября прошлого года на МКС завершилась миссия Crew-6, частью которой был Федяев. Петелин и Прокопьев вернулись на Землю 27 сентября. Их пребывание на МКС длилось больше года. 6 апреля 2024 года в Казахстане успешно приземлился аппарат с Новицким и Василевской. Космонавты пробыли на борту международной станции 12 дней.