Путин поздравил Терешкову с днем рождения

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Владимир Путин поздравил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения, пишет RT.

"Ваш легендарный подвиг, огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, вся Ваша героическая биография по праву вписаны в историю нашей страны", – сказано в президентской поздравительной телеграмме.



Российский лидер не только отметил гражданскую позицию Терешковой и ее общественную и законотворческую деятельность, а также пожелал ей здоровья и всего наилучшего. Также Путин заранее поздравил космонавта с наступающим праздником 8 Марта.

К поздравлениям присоединился и Сергей Собянин. В поздравительной телеграмме градоначальник сказал, что она вписала свое имя в летопись освоения космоса.

"Ваш полет к звездам – яркий пример героизма и высочайшего профессионализма, которым всегда будет гордиться наша космическая держава", – процитировал его портал мэра и правительства Москвы.

Герой Советского Союза Терешкова родилась 6 марта 1937 года. С 16 по 19 июня 1963 года она совершила космический полет на корабле "Восток-6", став первой в мире женщиной-космонавтом. В 2011 году она стала депутатом ГД РФ.



В прошлом году в России отмечали 60-ю годовщину ее полета. В честь этого Путин встретился с Терешковой в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. В ходе церемонии президент вручил ей орден Гагарина и букет цветов.

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