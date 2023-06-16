11:44Наука
Путин наградил Терешкову орденом Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин наградил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина. Соответствующий указ был размещен на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что Терешкова была награждена за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе исторического пилотируемого полета, активную общественную и международную деятельность.
Отмечается, что Терешкова стала первым кавалером ордена в 60-ю годовщину своего полета в космос.
В конце мая Путин учредил орден Гагарина, которым будут награждать за заслуги в космической сфере. Награды будут удостоены россияне, выполнившие успешный полет в космическое пространство.
Также награда будет присвоена за реализацию программ по исследованию, освоению и использованию космоса. Орден могут вручить и за выдающиеся заслуги в реализации государственной политики в области космической деятельности.
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