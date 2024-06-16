ТАСС: захват заложников в ростовском СИЗО готовился несколько месяцев

Фото: ТАСС/Ирина Гурьева

Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону готовился несколько месяцев, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Захват СИЗО-1 в Ростове-на-Дону тщательно готовился, возможно, не один месяц", – сказал собеседник СМИ.

Источник объяснил, что заключенные содержались под стражей в разных камерах, но между ними была связь. Версия, по которой действия захвативших заложников координировались извне, будет проверяться, добавил он.

"Скорее всего, их шесть человек. Все, – обвиняемые и осужденные за теракты. Кто-то осужден, над кем-то суд идет", – заключил собеседник.

Двух работников уголовно-исполнительной системы взяли в заложники утром 16 июня. Заключенные требуют автомобиль и свободный выезд, переговоры продолжаются.

