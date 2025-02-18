Фото: Москва 24/Роман Балаев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Володин уточнил, что такое предложение поступило от граждан в ходе обсуждения разрабатываемой кабмином Стратегии развития образования РФ.

"При подготовке к обсуждению поступило от вас почти 8 000 комментариев. А также свыше 200 предложений от 55 регионов", – отметил он.

Кроме необходимости распространить бесплатное обучение на все рабочие специальностям, были и другие идеи. Предложено сбалансировать учебную и воспитательную нагрузку на учителей, сделав соразмерными документационную и учебную нагрузки.

Также решено закрепить ключевую роль преподавателя в образовательном процессе, указав цифровой и дистанционный формат обучения исключительно вспомогательным, и создать благоприятные условия для работы педагога, повысив престиж профессии и оплату труда. Необходимо разработать механизмы защиты учителей от физического и психологического воздействия, в том числе в Сети, сказано в сообщении.

Володин добавил, что среди предложений фигурируют вопросы о передаче муниципальных школ на региональный уровень, о формировании новой системы подготовки кадров, исходя из спроса на инженеров, медиков и педагогов, об увеличении доли стажировок и проектной деятельности и об определении нового формата начального профессионального образования.

"Обеспечить гарантии трудоустройства выпускников по полученной рабочей профессии и специальности", – перечислил спикер ГД.

Дополнительно предложено проводить повышение квалификации и переподготовку учителей исключительно в государственных и муниципальных организациях. Для реализации этой идеи депутаты уже подготовили законопроект, отметил Володин.

"Планируем рассмотреть его в марте. От качества образования зависит будущее нашей страны", – заключил он.

Ранее в Рособрнадзоре предложили отразить в рамках ЕГЭ творчество и достижения выпускников. Эти аспекты также должны учитываться при приеме в вузы, уверены в ведомстве. Кроме того, впервые за 5 лет физика вошла в топ самых популярных предметов на ЕГЭ в столице. Сдавать экзамен по физике в 2025 году будут более 10 тысяч выпускников.

