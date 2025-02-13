Володин назвал девальвацией закона проект приказа о минимуме баллов для детей мигрантов

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Проект приказа о минимальных баллах для успешного прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов, подготовленный Рособрнадзором, чистая девальвация норм закона, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Инициатива была опубликована накануне. Документ предлагает засчитывать тестирование при 30% верных ответов.

Однако Володин считает, что эта цифра противоречит уже принятым нормам закона.

"Задумайтесь, при 10-балльной шкале 30% – это в лучшем случае двойка. Получается формализм, фикция", – подчеркнул спикер ГД в своем телеграм-канале.

Закон изначально был направлен на то, чтобы ребенок знал русский язык, не испытывал стресс в школе, а также не создавал проблемы для других детей, отметил парламентарий, добавив, что подзаконный акт издается абсолютно противоречащий духу и норме закона.

В связи с этим Володин предложил обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, если Рособрнадзор не изменит решение о минимуме баллов для детей мигрантов.

В декабре 2024 года Владимир Путин подписал закон, запрещающий принимать детей иностранцев в школы без знания русского языка. Для поступления ребенок должен успешно сдать тест.

Материалы для тестирования Рособрнадзор представит к 1 апреля этого года, заявил замглавы ведомства Игорь Круглинский. По его словам, времени для их подготовки осталось мало, однако служба успеет представить материалы к назначенной дате.