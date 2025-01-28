Депутат Леонов: в ГД обсудят введение тестов для медработников-иностранцев

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В Госдуме обсудят введение обязательного тестирования для врачей-иностранцев на знание русского языка. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов.

По данным Минздрава, в России насчитывается менее 1% иностранных медиков от всего числа врачей в стране. Новосибирская, Московская, Самарская, Томская и Тульская области, а также Республика Татарстан, Санкт-Петербург и Москва лидируют среди регионов по количеству трудоустроенных иностранных врачей и медсестер. Помимо этого, иностранцы приезжают работать в отрасли по своему желанию, отметил парламентарий.

Леонов не считает, что привлечение высококвалифицированных врачей-иностранцев может негативно отразиться на качестве медпомощи. Плюсом для развития медицины может быть внедрение новых методов лечения и технологий, которые такие специалисты привезли из своих стран, пояснил он.

Депутат отметил, что тех, кто не знает русский язык, надо отсеивать на этапе приема на работу, а затем обучать за их счет.

"Что касается низковалифицированных специалистов без знания русского языка, то такие кадры нам не нужны", – добавил он.

Ранее в Госдуме предложили лишить работающих в России иностранцев права на получение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) независимо от статуса налогового резидента. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил, что налоговые вычеты как форма соцподдержки в первую очередь должны быть направлены на россиян, которые живут и трудятся в РФ. Трудовые мигранты же, уточнил он, большую часть денег отправляют в собственные страны.