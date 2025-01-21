В Госдуме предложили лишить мигрантов права на налоговые вычеты

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Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение проект, предлагающий лишить иностранцев, работающих в России, права на получение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) независимо от статуса налогового резидента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно действующей норме, мигранты, работающие в России по патенту или трудовому договору, обязаны платить НДФЛ, уточняется в тексте. При этом если такие люди находятся в стране больше 183 дней, то они могут получить статус налогового резидента и наравне с россиянами иметь стандартные социальные, имущественные и другие налоговые вычеты.

По словам Слуцкого, налоговые вычеты – форма соцподдержки, которая в первую очередь должна быть направлена на россиян, на тех, кто живет, трудится в России, вносит вклад в российскую экономику. Он уточнил, что трудовые мигранты большую часть денег направляют в собственные страны.

Лидер ЛДПР привел статистику, по которой только с января по октябрь прошлого года российские работодатели официально трудоустроили 2,5 миллиона иностранцев, квота на них в 2025-м составит почти 235 тысяч разрешений на работу. При этом бюджеты всех уровней "теряют огромные суммы", пояснил он.

"Россия должна выигрывать от наличия иностранной рабочей силы, чтобы бюджет лишь наполнялся средствами от подоходного налога, которые потом пойдут на развитие социальной инфраструктуры, а не утекал обратно в карман мигрантов", – высказался парламентарий.

Авторы инициативы считают, что законопроект позволит снизить размеры выпадающих доходов в регионах и направить высвобождающиеся средства на решение соцпроблем россиян.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся нелегально в России иностранцы должны урегулировать свое положение или покинуть страну до 30 апреля.

Однако тех нелегалов, которые подписали контракт для прохождения военной службы, не депортируют. Это правило не коснется тех иностранных граждан, которые создают угрозу нацбезопасности России.