25 декабря, 10:24Общество
Минстрой РФ предложил запретить мигрантам менять место работы
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Минстрой России предложил запретить мигрантам менять место работы, сообщает газета "Известия" со ссылкой на план ведомства по поддержке строительной отрасли.
Согласно документу, который уже внесли в аппарат правительства, предлагается установить новое обязательство для трудовых мигрантов, работающих в стране по патенту. Ведомство хочет обязать мигрантов трудиться в России только у одного работодателя, то есть название организации планируют фиксировать в самом патенте.
В министерстве подчеркнули, что мера приведет к уменьшению текучести кадров и усилению контроля за трудовыми мигрантами. Отметается, что новый порядок начнет действовать уже с апреля-июня 2025 года в зависимости от процесса согласования.
Также из документов следует, что Минтруд не высказал концептуальных возражений относительно новых поправок Минстроя. Минфин, в свою очередь, поддержал план, но высказал замечания.
Ранее на необходимость пересмотреть миграционную политику России указал глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
По его словам, это нужно, чтобы избежать появления "кишлаков в городах".
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