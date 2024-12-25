Минстрой РФ предложил запретить мигрантам менять место работы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Минстрой России предложил запретить мигрантам менять место работы, сообщает газета "Известия" со ссылкой на план ведомства по поддержке строительной отрасли.

Согласно документу, который уже внесли в аппарат правительства, предлагается установить новое обязательство для трудовых мигрантов, работающих в стране по патенту. Ведомство хочет обязать мигрантов трудиться в России только у одного работодателя, то есть название организации планируют фиксировать в самом патенте.

В министерстве подчеркнули, что мера приведет к уменьшению текучести кадров и усилению контроля за трудовыми мигрантами. Отметается, что новый порядок начнет действовать уже с апреля-июня 2025 года в зависимости от процесса согласования.

Также из документов следует, что Минтруд не высказал концептуальных возражений относительно новых поправок Минстроя. Минфин, в свою очередь, поддержал план, но высказал замечания.

Ранее на необходимость пересмотреть миграционную политику России указал глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

По его словам, это нужно, чтобы избежать появления "кишлаков в городах".

