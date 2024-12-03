Глава СПЧ Фадеев призвал пересмотреть миграционную политику

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Росси необходимо пересмотреть миграционную политику. Это нужно в том числе, чтобы избежать появления "кишлаков в городах", заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в интервью РБК.

Так, по его мнению, трудовые мигранты должны приезжать в Россию только по приглашению и под ответственность работодателя. При этом к тем, кто хочет получить российское гражданство, необходимо предъявлять максимальные требования.

"Страна должна быть открыта, но правила приема мигрантов в нашу страну и выдачи им паспортов должны быть очень жесткими. Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов", – пояснил он свою позицию.

По словам Фадеева, выдача паспортов "миллионам людей" обернулась для страны проблемами. В качестве примера он привел ситуации в школах, когда становится ясно, что некоторые дети почти или вовсе не понимают русского языка, как и их родители. Фадеев также подчеркнул, что убежден в том, что подобные мигранты никогда не смогут социализироваться и стать россиянами "по существу, а не формально".

Въезд трудовых мигрантов на территорию страны должен регламентироваться трудовым договором, заключенным на определенный срок, счел он. При этом его нарушение необходимо считать поводом для выдворения.

По мнению Фадеева, подобная система создаст условия для выявления точного количества трудовых мигрантов, в которых нуждается российская экономика. Он обратил внимание, что на данный момент это число так и не было названо.

Глава СПЧ также подчеркнул, что трудовые мигранты не должны привозить с собой семьи.

"Зачем они везут сюда семьи, детей? Чтобы им было удобнее жить? Но от этого жители многих регионов и говорят: "А нам стало менее удобно жить", – отметил он.

При этом сейчас в стране также нет данных о количестве "мигрантских гетто и кишлаков" на территории страны, подчеркнул Фадеев. В качестве примера появления этнического анклава он напомнил о ситуации, которая сложилась в городе Обнинск Калужской области.

По его словам, сейчас там находится много мигрантов, что вызывает жалобы местных жителей. Так, больше половины учеников в некоторых школьных классах являются мигрантами. В связи с происходящим власти Калужской области принимают жесткие меры, с частью которых Фадеев выразил несогласие.

Так, губернатор региона Владислав Шапша ужесточил контроль над выдачей рабочих патентов мигрантам в 2022 году. В частности, им запретили работать в сферах торговли, общественного питания и транспорта. Кроме того, было приостановлено участие области в программе содействия добровольному переселению соотечественников.

По словам Шапши, эти решения принесли свои результаты. Число разрешений на временное проживание снизилось в четыре раза, а также на треть сократилось число граждан, поставленных на миграционный учет. На территории региона также стали вдвое реже выдавать гражданство иностранцам. Уменьшилось и количество совершаемых ими преступлений. Показатель сократился за два года на 36%. При этом Шапша указывал, что "полный отказ от труда мигрантов – утопия".

Комментируя ситуацию, глава СПЧ подчеркнул, что не поддерживает многие из введенных губернаторами российских регионов ограничений на работу граждан других стран в различных отраслях экономики. По его мнению, отказ в устройстве на ту или иную работу на основании гражданства является слабо аргументированным. Вместе с тем Фадеев призвал приглашать в Россию на работу иностранцев уникальных профессий и компетенций даже без знания русского языка.

Между тем группа депутатов Госдумы от ЛДПР планирует внести на рассмотрение парламента проект, предлагающий закрепить приоритетное право на трудоустройство граждан России. По мнению авторов законопроекта, его реализация сократит число мигрантов, незаконно находящихся в РФ, а также будет способствовать увеличению числа иностранцев, работающих на законных основаниях.