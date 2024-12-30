Путин обязал нелегальных мигрантов выехать из России до 30 апреля

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Иностранцы, которые находятся в России нелегально, должны урегулировать свое правовое положение или покинуть страну до 30 апреля следующего года. Соответствующий указ, опубликованный на портале правовой информации, подписал Владимир Путин.

"Находящиеся в РФ иностранные граждане и лица без гражданства, <...> сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать из РФ либо с 1 января по 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение", – говорится в сообщении.

Вместе с тем нелегалов, которые подписали контракт для прохождения военной службы, не депортируют. Однако эта норма не коснется иностранцев, создающих угрозу нацбезопасности России.

Ранее Госдума приняла одновременно во втором и третьем чтениях законопроект, который наделит полицию правом принимать решение об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства.

Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с инициативой о подготовке постановления о запросе у российского правительства предложений по дальнейшему установлению порядка в сфере миграции.

