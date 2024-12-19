Минпросвещения РФ проработает порядок приема в школы детей мигрантов

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Российское министерство просвещения проработает порядок приема в школы детей мигрантов без знания русского языка, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, будет изменен перечень необходимых документов для зачисления в образовательные учреждения. В министерстве уточнили, что тестирование по русскому языку, необходимое для приема в школу, будет проводиться бесплатно в государственной или муниципальной организации.

Госдума ранее приняла закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Уточнялось, что проверка на знание языка станет для всех мигрантов обязательной.

Владимир Путин поддержал закон и при этом призвал повышать производительность труда и применять технологии, не требующие большого количества неквалифицированного труда. По его словам, это поможет сократить число мигрантов в стране.

Говоря о проблеме с миграцией, он заметил нехватку рабочих рук.

