Путин допустил создание отдельного ведомства для регулирования миграции

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции допустил создание в будущем отдельного "мощного" ведомства, которое займется регулированием вопроса миграции.

По его словам, в этом центре должны будут присутствовать представители правоохранительных органов и экономических структур.

"Необходимо, чтобы все решалось в одном комплексе, но в тесной работе с другими министерствами, ведомствами. И с регионами, естественно. И все это из одного центра должно управляться", – отметил президент.

При этом сам Путин не видит необходимости в формировании отдельного ведомства по вопросам миграции. Он подчеркнул, что нужно усилить работу МВД по данной теме. Например, глава государства считает важным отслеживание правоохранителями мигрантов, приезжающих на работу в Россию, на предмет уважения ими российских традиций и культуры страны, а также самих россиян.

Ранее Госдума приняла одновременно во втором и третьем чтениях законопроект, который наделит полицию правом принимать решение об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства.

Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с инициативой о подготовке постановления о запросе у российского правительства предложений по дальнейшему установлению порядка в сфере миграции.

Он также напомнил, что вопросы трудовой миграции регулирует министерство труда и социальной защиты, а вопросы, связанные с выдворением и регистрацией иностранных граждан, – министерство внутренних дел. При этом Следственный комитет несет ответственность за подготовку законодательных актов в данной сфере.

