Путин призвал повышать производительность труда для сокращения числа мигрантов

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Владимир Путин призвал на совмещенной прямой линии и пресс-конференции повышать производительность труда и применять технологии, не требующие большого количества неквалифицированного труда, для сокращения числа мигрантов в стране.

Президент отметил чувствительность миграционного вопроса. Он сказал, что данная тема стоит очень остро не только в России, но и в Европе. Кроме того, российский лидер в рамках сокращения численности мигрантов потребовал сконцентрироваться на высокотехнологичных сферах.

Говоря об этой проблеме, глава государства указал на нехватку рабочих рук. В связи с этим Путин считает необходимым начать работу в области миграции со странами-соседями, включая государства Центральной Азии.

"Нужно развивать там сеть русских школ, изучение русского языка, знакомить людей, которые собираются приехать к нам на работу, с традициями, с культурой, с требованиями российского закона", – привел пример российский лидер.

Ранее на необходимость пересмотреть миграционную политику РФ указал глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, это нужно в том числе, чтобы избежать появления "кишлаков в городах".

Между тем Путин считает, что ситуация с миграцией должна быть комфортной для жителей страны. Президент указал на важность своевременных мер, чтобы граждане, которые перемещаются из одного государства ОДКБ в другое, а также местные жители были спокойны и чувствовали безопасность. Приезжие также должны знать язык той страны, в которой они планируют жить и работать, уточнил он.

