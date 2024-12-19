Путин поддержал запрет принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин поддержал закон, запрещающий принимать на обучение в школы детей мигрантов без знания русского языка.

"В целом это понятно: как можно ребенка учить в школе, если он не владеет языком? Это тогда отдельно нужно с ним заниматься русским языком, кто за это будет платить", – пояснил российский лидер на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Уточняется, что проверка на знание языка станет для всех мигрантов обязательной.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина заявила, что детей мигрантов нужно вовлекать в образование и помогать им, а не запрещать обучение. С ее слов, 60% детей мигрантов практически владеют русским языком для освоения образовательных программ.