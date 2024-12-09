Кабмин поддержал законопроект о запрете зачислять в школы не знающих русский язык

Фото: 123RF/izubkov

Правительство России поддержало законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий проект отзыва кабмина.

Подчеркивается, что правительство поддерживает законодательную инициативу при условии ее доработки с учетом замечаний. Эксперты нашли несоответствие некоторых положений законопроекта с российскими законами.

Так, отказ в приеме на обучение в случае не пройденного тестирования на знание русского языка не совсем согласуется с законом "Об образовании в РФ", так как иностранные граждане и лица без гражданства обладают равными с гражданами РФ правами на образование на общедоступной и бесплатной основе, уточняется в сообщении.

Кроме того, государства СНГ заключали ранее соглашения, которые устанавливают возможность получения образования всех уровней гражданам всех стран, входящих в СНГ, на условиях, равных с гражданами России.

Кроме того, реализация закона приведет к дополнительным расходам в бюджете, при этом источники финансирования в проекте отсутствуют.

Согласно депутатской инициативе, иностранцы смогут поступать в российские школы на основе документов, которые гарантируют их законное нахождение на территории РФ. При этом также нужно успешно сдать тестирование на знание русского языка. Если закон примут, то новые нормы вступят в силу с 1 апреля 2025 года.

Ранее группа депутатов рассказывала, что работает над законопроектом о запрете размещать мигрантов на расстоянии ближе 200 метров от школ и детсадов. Парламентарии уверены, что в законах РФ нет запрета на размещение мест проживания иностранцев, прибывших в РФ на работу, что может угрожать образовательным организациям в случае проявления асоциального поведения.

