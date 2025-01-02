Володин: ГД в приоритетном порядке рассмотрит закон о защите русского языка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комитет Госдумы по культуре в приоритетном порядке разработает законопроект о защите русского языка к рассмотрению в первом чтении. Соответствующее поручение дал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его приказ размещен на сайте ГД.

Он объяснил, что русский язык нужно защищать и развивать как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия. В связи с этим была выдвинута инициатива, предполагающая ограничение использования англицизмов и иностранных слов, в том числе в публичном пространстве.

Таким образом, все вывески и надписи должны быть установлены на русском языке. Кроме того, в законопроект хотят внести предложение об использовании русского языка в названиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.

Ранее Владимир Путин потребовал ускорить рассмотрение инициативы, обеспечив ее доработку ко второму чтению. Кроме того, он поручил разработать до 1 июня проект основ государственной языковой политики.

Ответственными назначены депутат Госдумы Елена Ямпольская и премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, также до 1 октября нужно представить предложения о систематизации работы по поддержке и продвижению русского языка за рубежом с учетом геополитических интересов РФ.

