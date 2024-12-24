"Вайб" и "сигма" стали самыми популярными словами в социальных медиа в 2024 году

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Слова "вайб" (атмосфера, которую можно почувствовать в определенном месте, ситуации) и "сигма" (образ уверенного в себе, успешного молодого человека) стали самыми популярными в социальных медиа в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг компании "Медиалогия".

"Вайб" упоминается 5,7 миллиона раз, в то время как "сигма" – 4 миллиона раз. В тройку лидеров вошло слово "квадробер" (участник молодежного сообщества, подражающий повадкам животных). Это слово писали в 2,7 миллиона сообщений.

Далее в рейтинге расположились "капибара" – животное, которое стало популярным в социальных сетях (2,2 миллиона раз), "скуф" – мужчина средних лет, который не следит за своим внешним видом (1,7 миллиона упоминаний), "тапатьтапалка" – игры, действия в которых выполняются нажатием на экран (1,6 миллиона сообщений), "инсайт" – внезапное осознание, которое позволяет увидеть проблему или ситуацию в новом свете и найти решение (1,4 миллиона упоминаний).

В десятку самых популярных слов также вошли "докс" – публикация личной информации человека без его согласия (872 тысячи раз), "пикми" – человек, стремящийся выделиться (773 тысячи сообщений), "нормис" – человек, далекий от субкультур, мемов и интернет-сленга, живущий обычной жизнью (532 тысячи упоминаний).

В рейтинге учитывались слова, которые недавно появились в русском языке или приобрели новые значения, а также те, которые стали упоминаться в соцсетях в два раза чаще, чем в 2023 году.

Между тем словом 2024 года по версии портала "Грамота.ру" стал "вайб". Из более 400 экспертов из разных городов РФ за него отдали свои голоса 256 человек. Поддержку 229 специалистов получило слово "скуф", а еще 124 – "прилет". Филологи уточняют, что слово-победитель означает эмоциональное состояние или настроение. "Вайб", уже успел получить падежные формы и различные формы: "вайбовый" и "завайбить", хоть и не указывался ранее в словарях.