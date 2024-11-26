"Вайб" стал словом 2024 года по версии "Грамоты.ру"

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Словом 2024 года по версии портала "Грамота.ру" стал "вайб", сообщает пресс-служба проекта.

Из более 400 экспертов из разных городов РФ за него отдали свои голоса 256 человек. Поддержку 229 специалистов получило слово "скуф", а еще 124 – "прилет".

Филологи уточняют, что слово-победитель означает эмоциональное состояние или настроение. "Вайб", уже успел получить падежные формы и различные формы: "вайбовый" и "завайбить", хоть и не указывался ранее в словарях.

"Скуф" используют для обозначения мужчины старше 35 лет, известного своей неопрятностью, работой без всяких перспектив и консервативными взглядами. "Прилет" же означает удар снаряда по объекту или территории, причем вне зависимости от субъекта действия.

Слово года будет добавлено в словарь "Грамоты.ру", а эксперты портала подготовят для нового слова словарное толкование, примеры словоупотребления. При этом победителями в тематических номинациях стали: "промпт" (IT), "подкаст" (культура), "микроРНК" (медицина) и "маркетплейс" (экономика).

В шорт-лист главного слова 2024 года вошли также "инсайт", "нарратив", "абьюз", "аскеза", "осознанность", "пов", "сап" и "нормис". Всего эксперты рассматривали более 120 слов, но в лонг-лист вошло лишь 40 из них. При этом словом 2024 года, по версии Института русского языка имени Пушкина, стало слово "Пушкин".

