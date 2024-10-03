Путин призвал продумать дополнительные меры для повышения культуры речи в России

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Владимир Путин призвал министерство просвещения вместе с профильными учителями продумать необходимые меры для сохранения и повышения культуры речи в России.

На встрече президента с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года" и финалистами телепроекта "Классная тема" одна из участниц поинтересовалась у главы государства, как, по его мнению, на фоне всеобщей цифровизации возможно не допустить снижения культуры речи.

Путин отметил, что для этого нужно принять "целый комплекс мер". Он подчеркнул, что государство уже немало сделало в этом направлении, однако, по его словам, необходимо "сделать еще больше" с учетом тенденций в области образования, которые сейчас развиваются и в России, и во всем мире.

Ранее Путин поручил увеличить финансирование программ продвижения за рубежом русского языка и культуры РФ. Он уточнил, что прежде всего речь идет о пространстве СНГ, а также о мире в целом.