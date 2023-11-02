Минпросвещения опровергло исключение Пушкина из школьной программы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Речи об исключении произведений Александра Пушкина из школьной программы нет, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, их изучению в средней школе отводится до 15% времени, передает"Интерфакс"

"Сегодня в наших федеральных программах четко определено, какие произведения ребята изучают в начальной школе. В основной школе 15% в каждом классе, начиная от 5-го до 9-го класса, отводится для изучения произведений Пушкина", – сказал министр на заседании Патриаршего совета по культуре, посвященного подготовке к празднованию 225-летия Александра Пушкина в 2024 году.

Он добавил, что в 10-х и 11-х классах творчество писателя изучается через отношение к нему других авторов. Кроме того, классические произведения используются и для итоговой государственной аттестации. Кравцов также рассказал, что началась подготовка единых учебников для школ, в том числе по русскому языку и литературе.

Ранее стало известно, что до конца 2025 года в России планируют подготовить новые государственные учебники по всем школьным предметам. Права на новые единые учебники будут принадлежать государству.

В 2022 году в России утвердили обновленные образовательные программы для всех школ. Обучение по ним началось с 1 сентября 2023 года. При этом 11-классники могут продолжить учебный процесс по планам, соответствующим стандарту до вступления в силу изменений.

Новый учебник истории для 11-го класса поставят в российские школы до 1 сентября