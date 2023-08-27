Единые образовательные программы в школах повысят качество образования в РФ – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Единые федеральные основные образовательные программы (ФООП) по всем предметам, которые будут введены во всех школах РФ с 1 сентября, обеспечат единство образовательного пространства в стране и повысят его качество. Такое мнение высказал ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков. Его словам приводит ТАСС.

"Безусловно, разработка федеральной основной образовательной программы и входящих в нее федеральных рабочих программ имеет цель повышения качества образования в стране", – подчеркнул Лубков.

Он отметил, что это происходит за счет того, что федеральная программа обеспечивает единство образовательного пространства нашей страны. Помимо этого, ней представлено обновленное содержание образования: включены компоненты, направленные на формирование функциональной грамотности школьников; показаны современные научно-технических достижения, усилена практико-ориентированная направленность.

Также, особое внимание в новой единой программе уделено воспитательному потенциалу учебных предметов и традиционным российским ценностям.

Закон о введении единых ФООП в российских школах был подписан президентом Владимиром Путиным 24 сентября 2022 года. Глава министерства образования Сергей Кравцов сообщал, что в регионы направлены методические рекомендации, а по всем предметам планируется создание единых государственных учебников.

Ранее историк-публицист Игорь Пыхалов отметил, что выпуск нового учебника по истории для школьников актуален именно сейчас – в условиях напряженной внешнеполитической обстановки и давления Запада.