Полный переход на новые учебники в РФ произойдет в течение 5 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Полный переход на единые государственные учебники в российских школах произойдет в течение 5 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

По его словам, сейчас разрабатываются единые учебники по всем предметам. Права на них принадлежат государству, добавил он.

"До конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам, что позволит обеспечить качество, единство образовательного пространства", – сказал глава Минпросвещения на республиканском августовском совещании работников образования и науки.

Министр напомнил, что специалисты уже подготовили новый учебник для 10–11-х классов по истории России и всеобщей истории. Его доставят во все школы страны до 1 сентября.

Ранее сообщалось, что новые учебники по истории для средней школы подготовят к началу следующего учебного года. Дорожные карты по созданию единого учебника истории были утверждены в декабре 2022 года.

По словам помощника президента РФ и председателя РВИО Владимира Мединского, авторы для них полностью переписали разделы 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годов.

Все школы РФ с первого сентября начнут учиться по единым государственным учебникам