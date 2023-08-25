Эксперт объяснил, зачем школьникам единый учебник

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Выпуск нового учебника по истории для школьников актуален именно сейчас – в условиях напряженной внешнеполитической обстановки и давления Запада, объяснил историк-публицист Игорь Пыхалов. Об этом сообщает телеканал "360".

"Учебник выпустили сейчас, потому что вопрос давно назрел. Ведется СВО, наращивается противостояние с Западом, необходимо идеологическое сплочение общества, и откладывать такие важные вопросы было бы неправильно", – подчеркнул он.

Однако эксперт обратил внимание, что из-за ускоренной процедуры выхода пособия не должно страдать его качество. Он также отметил, что в истории, поскольку это наука, должна быть отражена единая позиция. По его мнению, следует избегать плюрализма.

Новый учебник по истории вводят для старших классов, поскольку в их образовательную программу включено изучение недавнего прошлого. Пыхалов объяснил, что еще в 1980–1990-е годы почти весь период советской истории рассматривали как "нечто отрицательное, черное пятно в истории". Однако на сегодняшний день позиция поменялась, и эксперты считают, что не стоит стыдиться этих лет. На фоне этого были скорректированы и пособия, резюмировал он.

Ранее стало известно, что новые пособия по истории для средней школы будут готовы к началу следующего учебного года. А издание по всеобщей истории и истории РФ для 10–11-х классов будет состоять из четырех книг.

Уточнялось, что в новых учебниках переписали разделы 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годов.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что пособие поможет противостоять деструктивным идеям, которые навязываются со стороны Запада. Он подчеркнул важность работы по разъяснению гражданам внешней и внутренней политики российского государства, в том числе целей и задач спецоперации на Украине.



Российские школы получат новые учебники истории для 11 класса к 1 сентября