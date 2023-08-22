Патрушев заявил, что новый учебник по истории поможет избежать ее фальсификации

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Новый российский единый школьный учебник истории для старшеклассников поможет противостоять деструктивным идеям, которые навязываются со стороны Запада. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"США, Англия и их приспешники начали информационно-психологическую войну, направленную на разрушение России, разложение гражданского общества и уничтожение нашего жизненного уклада. Развернутая глобальная антироссийская кампания по сути перешла в плоскость идеологического противостояния", – приводит его слова ТАСС.

По мнению Патрушева, в таких условиях необходимо не допускать фальсификации истории и сохранять историческую память. Он считает, что этому будет способствовать издание единого для всех образовательных организаций нового учебника по истории для учащихся старших классов.

Кроме того, секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул важность работы по разъяснению гражданам внешней и внутренней политики российского государства, в том числе целей и задач спецоперации на Украине.

Ранее председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил, что новые пособия по истории для средней школы будут готовы к началу следующего учебного года. А издание по всеобщей истории и истории РФ для 10–11-х классов будет состоять из четырех книг.

До этого Мединский рассказал, что для новых пособий по истории переписали разделы 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годов. По его словам, на этот год Минпросвещения отобрало три лучшие линейки изданий по данной дисциплине.

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