Крымский мост вынесли на обложку нового учебника истории по инициативе Путина – ОП

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Изобразить Крымский мост на обложке нового учебника истории для 10–11-х классов было решено по инициативе Владимира Путина. Об этом рассказал первый зампред комиссии по просвещению Общественной палаты РФ, член Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян.

Он поделился, что писал раздел о событиях 2014 года, который заканчивается возвращением Крыма в состав России. После завершения учебника глава государства поинтересовался, упоминается ли в нем мост, связывающий полуостров с основной частью страны. Авторам пришлось признать, что его упоминания там нет.

"Президент говорит: "Это очень странно, а как же мост?" Естественно, что это событие эпохальное. Поэтому то, что он в том числе вынесен на обложку, меня абсолютно не удивляет. Это гордость не только Крыма, а всей России", – цитирует Гаспаряна РИА Новости.

Ранее стало известно, что издательство "Просвещение" напечатало основную часть тиража новых учебников по истории для старшеклассников. Их выпуск осуществляется мощностями семи комбинатов.

Известно, что ученики 11-х классов начнут обучение по новым учебникам истории уже с 1 сентября этого года. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, ведомство подготовило единую программу преподавания истории, которая исключает интерпретации изучаемых событий со стороны учителей.



Новый учебник истории для 11-го класса поставят в российские школы до 1 сентября