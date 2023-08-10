Издательство "Просвещение" напечатало основную часть тиража новых учебников по истории

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

"Просвещение" напечатало главную часть тиража новых учебников по истории для учеников старших классов с разделом про спецоперацию, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательства.

"Печать учебников по разным учебным предметам происходит по всей стране, сейчас в процессе участвуют более 10 комбинатов. Учебники истории печатают 7 комбинатов. Большая часть тиража уже напечатана и готова к отгрузке", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что первая партия учебников отправится на Сахалин уже 11 августа.

Ранее председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский рассказал, что новые пособия по истории для средней школы будут готовы к началу следующего учебного года. А издание по всеобщей истории и истории РФ для 10–11-х классов будет состоять из четырех книг.

До этого Мединский сообщил, что для новых пособий по истории переписали разделы 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годов. Он поделился, что на этот год Минпросвещения отобрало три лучшие линейки изданий по данной дисциплине.

Новый учебник по истории для 11-х классов представили в столице