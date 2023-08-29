Единые учебники по всем предметам для школ РФ подготовят до конца 2025 года

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До конца 2025 года в России планируют подготовить новые государственные учебники по всем школьным предметам. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Права на новые единые учебники будут принадлежать государству.

"До конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам, что позволит обеспечить качество единства образовательного пространства. Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие 5 лет", – цитирует его "Интерфакс".

Кравцов добавил, что в 2022 году в России утвердили обновленные образовательные программы для всех школ. Обучение по ним начнется с 1 сентября 2023 года. При этом 11-классники смогут продолжить учебный процесс по планам, соответствующим стандарту до вступления в силу изменений.

До этого историк-публицист Игорь Пыхалов объяснил необходимость в едином учебнике по истории важностью единой позиции. По его словам, в текущих условиях должен отсутствовать плюрализм мнений. Новый учебник по истории будет введен для старших классов.



Новый учебник истории для 11-го класса поставят в российские школы до 1 сентября