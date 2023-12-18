Путин заявил, что РФ выдвинула ряд инициатив по культуре

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Россия выдвинула ряд культурных инициатив, в том числе конкурс "Интервидение", создание Евразийской академии киноискусств и учреждение Евразийской кинопремии. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к участникам заседания совета глав правительств СНГ.

Он подчеркнул, что страна рассчитывает на позитивный отклик коллег по СНГ. По его словам, во время председательства РФ в Содружестве, которое начнется 1 января, планируется продолжать и развивать проведение широкого круга совместных мероприятий по различным направлениям искусства, науки, образования.

Для этого в том числе будут задействоваться ресурсы Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ, подчеркнул российский президент. Реализация кино- и телепроектов, организация конкурсов популярной и классической музыки будут всячески поощряться.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отмечал, что "Интервидение" будет "свободной трибуной", где все страны смогут представить образцы своей популярной музыки. В конкурсе не будет политических влияний и ограничений.

Между тем организатор "Евровидения" Мартин Эстердаль назвал исключение России из конкурса непростым решением. По его словам, решение о запрете участия конкурсантам из РФ соответствует "ценностям Запада", а именно солидарности, взаимовыручке и объединению через музыку.

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