Оксфордский словарь назвал термин "брейнрот" главным словом 2024 года

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Оксфордский словарь назвал термин "брейнрот", что означает "гниение мозга", главным словом 2024 года. Он предполагает разрушительное влияние соцсетей на человека, сообщает телеканал "360" со ссылкой на издательство.

Теперь словарь дает brain rot официальное определение. Термин описывает предполагаемое ухудшение умственных способностей, которое может вытекать из чрезмерного потребления простого или низкокачественного контента.

"Brain rot говорит об одной из предполагаемых опасностей виртуальной жизни и о том, как мы используем наше свободное время. Это кажется логичной следующей главой в культурном разговоре о человечестве и технологиях", – отметил представитель издательства Каспер Гратволь.

В прошлом году издатели Оксфордского словаря признали разговорное выражение rizz главным словом. Данное понятие обозначает персональные шарм и привлекательность человека. Этимологически оно является сокращенной формой слова харизма.

Между тем словом 2024 года по версии портала "Грамота.ру" стал "вайб". Из более 400 экспертов из разных городов РФ за него отдали свои голоса 256 человек. Поддержку 229 специалистов получило слово "скуф", а еще 124 – "прилет".

