Разговорное выражение rizz стало словом 2023 года по версии издателей Оксфордского словаря

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Издатели Оксфордского словаря признали разговорное выражение rizz словом 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издательство.

Слово выбрали путем голосования. Сначала аудитории представили восемь слов, которые отражали настроение, идеологию или увлечения прошедшего года. Позже список сократился до четырех вариантов. Победителя выбрали лингвисты.

Понятие rizz обозначает персональные шарм и привлекательность человека. Этимологически оно является сокращенной формой слова харизма. Слово также может трактоваться как способность легко привлекать романтического или сексуального партнера.

"Наши эксперты по языку выбрали это слово в качестве интересного примера того, как язык может формироваться в отдельных социальных и возрастных группах, прежде чем получить широкое распространение в обществе", – отметили издатели словаря.

Ранее толковый словарь Merriam-Webster's Collegiate Dictionary признал словом 2023 года прилагательное authentic ("аутентичный"). Команда словаря определяет слово года на основе поисковых запросов на его сайте. Интерес пользователей к выбранному прилагательному наблюдался в течение всего года.

