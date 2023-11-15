Кембриджский словарь назвал словом года термин, связанный с ИИ

Фото: depositphotos/ijeab

Кембриджский словарь английского языка выбрал словом года глагол галлюцинировать, который получил новое значение с развитием технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте Cambridge Dictionary.

Речь идет об определенном значении этого слова. Термин, считает словарь, означает произведение ИИ ложной информации. Выбор такого слова был обусловлен тем, что его новое значение наглядно демонстрирует, почему тема искусственного интеллекта вызывает так много споров.

В Cambridge Dictionary уточнили, что с развитием технологий в языке стало больше новых терминов, которые связаны с ИИ. В 2023 году в Кембриджский словарь включили такие новые слова и выражения, как большая языковая модель, генеративный ИИ и GTP. Ряд уже существующих слов также приобрел новое значение.

Ранее стало известно, что британский словарь английского языка Collins назвал словом года ИИ. Составители определили его как "моделирование ментальных функций человека с помощью компьютерных программ".

"Техно": московские ученые разработали нейросеть, работающую как электроэнцефалограмма