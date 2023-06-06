Список иностранных слов без аналогов в русском языке включат в новый словарь

Фото: depositphotos/Meranda

Новый словарь пополнят иностранными словами, которые не будут иметь аналогов в русском языке. Об этом сообщила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева.

Она пояснила, что новое издание будет состоять из данных толкового, орфографического, орфоэпического, фразеологического словарей, а также словарей синонимов, антонимов, паронимов, топонимов, сокращений и аббревиатур.

"Также в нормативный словарь отдельно войдет перечень иностранных слов, не имеющих общеупотребимых аналогов в русском языке", – цитирует ее ТАСС.

Слова, являющиеся специальными терминами, будут сопровождаться подписью о сфере их использования. При описании единиц языка не будут использовать узкоспециальную терминологию.

В середине мая 2023 года глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о разработке в стране нового словаря по русскому языку. Работы ведутся в рамках закона о государственном языке, принятого в феврале 2023 года.



Путин подписал закон о соблюдении норм русского языка и иностранных словах