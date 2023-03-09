Российский еврейский конгресс призвал закрепить написание слова "холокост" с большой буквы

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Российский еврейский конгресс (РЕК) выступил с инициативой закрепить в словарях написание слова "холокост" с заглавной буквы. Об этом сообщает РБК со ссылкой пресс-службу РЕК.

С просьбой о введении подобной инициативы конгресс обратился к Орфографической комиссии и Институту русского языка имени В. В. Виноградова РАН.

По мнению РЕК, написание слова с заглавной буквы будет в точности отражать сущность трагедии, которая произошла с еврейским народом в период Второй мировой войны. Помимо этого, инициаторы выступили против использования термина "холост" в качестве синонима к слову "геноцид".

В русскоязычном сообществе слово "холост" пишется со строчной буквы. Западные СМИ при написании термина используют артикль the и пишут слово с большой буквы – the Holocaust.

Согласно историческим данным, жертвами холокоста стали около шести миллионов человек, проживающих во время Второй мировой войны в Германии и на оккупированных ею территориях.

До этого Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал "наследие" словом 2022 года.

По словам представителей учреждения, слово "наследие" демонстрирует важность переосмысления исторического прошлого в неспокойное время. Выбор специалистов также обусловлен тем, что 2022 год был объявлен в РФ годом культурного наследия.



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