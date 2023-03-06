Слова "коптер" и "почтомат" внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В орфографический словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова внесли три новых слова: "коптер", "почтомат" и "фотовидеофиксация".

Как сообщил РИА Новости научный сотрудник вуза и главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов, в список включают наиболее часто употребляемые слова, а также те, о которых задают вопросы.

"Это такая абсолютно постоянная плановая работа… отбирают те слова, о которых есть вопросы, как их правильно употреблять, как правильно писать, и когда видят, что эти слова доросли, скажем так, до того, чтобы принять их в состав академического орфографического словаря, принимают решение о включении этих слов в базу данных", – рассказал он.

Специалисты принимают решение о включении слов в словарь на основе анализа того, как часто они появляются в СМИ, художественной литературе и других источниках.

Годом ранее в словарь внесли 200 новых слов. К некоторым словам с пометкой "рекомендация" необходимо быть более внимательными, уточнил Пахомов. В какой-либо период написание слова может оказаться одним, а позже практика их использования изменится.

Ранее Кембриджский словарь английского языка расширил определение слова "мужчина". В словаре появились сразу два определения слова.

В первом случае говорится, что мужчина – человек мужского пола. Также мужчиной по словарю является взрослый человек, который живет и определяет себя как мужчина.



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