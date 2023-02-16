ГД приняла закон о защите русского языка от чрезмерного заимствования иностранных слов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Думские депутаты сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект о защите русского языка как государственного языка РФ. Об этом информирует сайт нижней палаты парламента России.

В пояснительной записке отметили, что проект расширяет и конкретизирует области, в которых использование государственного языка является обязательным. Инициативой закрепляются такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники. Они будут устанавливать нормы современного русского литературного языка.

Порядком формирования и утверждения подобных словарей займутся в российском правительстве.

"Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях", – говорится в указе.

Закон также вводит обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов на предмет их соответствия нормам и правилам русского языка. В документе добавляется, что решение направлено на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов.

Ранее Владимир Путин включил в задачи государственной политики России противодействие излишнему использованию иностранных слов. В перечь также попало создание произведений литературы и искусства, которые помогут сохранить традиционные ценности РФ.

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