В Совфеде могут рассмотреть проект о запрете в РФ вывесок на иностранных языках

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Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в разговоре с Москвой 24 поддержала законопроект о запрете в России рекламных вывесок на иностранных языках.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что соответствующий документ был подготовлен депутатами нижней палаты парламента. Кроме того, в своем телеграм-канале он запустил опрос, где спросил у подписчиков, должна ли быть на российских улицах реклама исключительно на русском и других государственных языках в республиках России.
Сенатор Ольга Ковитиди называла законопроект хорошим и правильным, отметив, что у россиян есть достаточно русских слов, которые можно использовать.
"Все, что видим мы, видят наши дети, должно быть прежде всего охвачено национальной идеей", – подчеркнула парламентарий.
Ольга Ковитиди добавила, что в Совете Федерации рассмотрят законопроект, если он поступит в верхнюю палату парламента из Госдумы.
"Если этот закон поступит, конечно, он будет предметом рассмотрения. Что касается меня, я буду за него голосовать", – заключила сенатор.
Ранее спикер парламента республики Крым Владимир Константинов рассказал, что на полуострове подготовили словарь по замещению русскими словами англицизмов. Он указал, что русскому языку нужна защита. Кроме того, по мнению Константинова, для российской культуры несет опасность засилье иностранных слов.
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