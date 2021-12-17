Матвиенко призвала исключить из речи слова "кешбэк" и "каршеринг"

Фото: ТАСС/Елена Афонина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила заменить слова "кешбэк" и "каршеринг" русскими аналогами. По ее мнению, россияне злоупотребляют англицизмами, передает ТАСС.
Обращаясь к главе Минпромторга Денису Мантурову на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, Матвиенко призналась, что считает неправильным использование английских слов в речи.
"Меня просто коробит то, что происходит с нашим русским языком. Когда на правительственном уровне, Денис Валентинович, (говорят. – Прим. ред.) "кешбэк"... Ну не понимают, скажем, пожилые люди, что такое кешбэк. Почему нельзя российский аналог? Возврат денег", – заявила председатель Совфеда.
Она привела в пример страны с низкой численностью населения, трепетно относящиеся к родному языку.
"Они даже на сугубо компьютерные, технические вещи, которые одни и те же по всему миру, создают аналог на своем родном языке, а у нас каршеринг", – выразила недовольство сенатор.
Эта проблема, по мнению Матвиенко, актуальна и для детских товаров. В большом количестве юные россияне видят именно английские слова на этикетках.
"Пожалуйста, обратите на это внимание. Над этим тоже надо (подумать. – Прим. ред.): заложить уже в элементы одежды сказку, мечту, вкус, эстетику, все на русском языке", – подчеркнула спикер Совфеда.
Она убеждена, что через подобные вещи реализуется воспитание патриотизма. Существует стереотип, что заграничные товары лучше и качественнее. Однако минимизация англицизмов в повседневной речи и присвоение товарам названий на русском языке будет способствовать пониманию того, что российская продукция часто оказывается лучше.
"Уже картинка мира поменялась, теперь многое из того, что делается у нас, это хорошо, замечательно, это лучше, что подтверждает рост экспорта, в том числе продуктов, товаров для детей", – сказала Матвиенко.
Ранее Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова. По ее мнению, министр продемонстрировал неконструктивную позицию при доработке изменений в закон об образовании.
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