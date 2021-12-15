Матвиенко раскритиковала министра просвещения РФ

15:35
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова. По ее мнению, министр продемонстрировал неконструктивную позицию при доработке изменений в закон об образовании.
Проект закона ранее был отклонен Верхней палатой. В документ требовалось внести технические правки. Минпросвещения должно было проследить за внесением изменений в документ ко второму чтению, однако этого не произошло. В результате сенаторы предложили Госдуме создать согласительную комиссию для доработки проекта.
"Очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка, а Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле, он включил все свои рычаги, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой", – цитирует Матвиенко РИА Новости.
Она пообещала обсудить инцидент с правительством, поскольку, по ее словам, подобное поведение недопустимо.
Спикер Совфеда подчеркнула, что министру просвещения в этой ситуации стоило продемонстрировать конструктивный подход и спокойно доработать документ.
Ранее Владимира Путина удивило высказывание главы Минцифры Максута Шадаева о том, что оплата автомобильных и дорожных штрафов является одним из наиболее популярных сервисов на портале госуслуг. Глава государства предположил, что называть погашение штрафов услугой не совсем корректно.
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