Матвиенко раскритиковала министра просвещения РФ

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова. По ее мнению, министр продемонстрировал неконструктивную позицию при доработке изменений в закон об образовании.

Проект закона ранее был отклонен Верхней палатой. В документ требовалось внести технические правки. Минпросвещения должно было проследить за внесением изменений в документ ко второму чтению, однако этого не произошло. В результате сенаторы предложили Госдуме создать согласительную комиссию для доработки проекта.

"Очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка, а Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле, он включил все свои рычаги, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой", – цитирует Матвиенко РИА Новости.

Она пообещала обсудить инцидент с правительством, поскольку, по ее словам, подобное поведение недопустимо.

Спикер Совфеда подчеркнула, что министру просвещения в этой ситуации стоило продемонстрировать конструктивный подход и спокойно доработать документ.

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