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Общество

19:48

Путина удивили слова, что оплата штрафов – популярный сервис портала госуслуг

власть общество

Фото: kremlin.ru

Владимира Путина удивило высказывание, что оплата автомобильных и дорожных штрафов является одним из наиболее популярных сервисов на портале госуслуг, сообщает ТАСС.

Во время совещания президента с правительством руководитель Минцифры Максут Шадаев представил доклад о работе портала госуслуг. Он отметил, что популярной услугой для автомобилистов является оплата штрафов.

Данное высказывание удивило главу государства.

"Как вы сказали? Уплата штрафов – это популярная услуга?" – уточнил Путин.

Министр подтвердил эти сведения, отметив, что с начала года пользователи портала госуслуг погасили порядка 46 миллионов штрафов.

"Понимаю, что там есть двойной смысл, но популярным сервисом назвать уплату штрафа, наверное, можно с большой натяжкой. Если понимать дословно то, что вы сказали. Но, ладно, я понимаю", – отреагировал на это президент.

Ранее Владимир Путин выразил недовольство докладом главы Минтруда РФ Антона Котякова о системе оплаты труда горняков, отметив, что был проведен недостаточно глубокий анализ. Президент попросил министра прокомментировать схему оплаты труда "70 на 30", при которой работнику достается лишь 30% прибыли.

Для штрафов за нарушение ПДД появится специальное приложение

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