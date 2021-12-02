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Владимир Путин выразил недовольство докладом главы Минтруда РФ Антона Котякова о системе оплаты труда горняков, отметив, что был проведен недостаточно глубокий анализ.
Президент попросил министра прокомментировать схему оплаты труда "70 на 30", при которой работнику достается лишь 30% прибыли. Котяков рассказал о структуре начисления зарплат, а также о проверках исполнения отраслевых соглашений. По словам министра, во время проверки был выявлен случай, когда данное соглашение было нарушено. Котяков отметил, что это единичный случай, на который наложили штраф в 300 тысяч рублей для устранения нарушения.
"Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом", – сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области.
Ранее глава государства заявил, что в России необходимо ужесточить ответственность за нарушения требований безопасности на угольном производстве.
Путин отметил, что действующее законодательство предусматривает лишь административную ответственность за нарушения безопасности, причем без возможности приостановки работы шахт.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
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