Суд прекратил производства по штрафам Киркорова от ГИБДД

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Таганский районный суд Москвы прекратил производства по штрафам певца Филиппа Киркорова за нарушения ПДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Постановлениями мирового судьи производства по 91 административному материалу в отношении Киркорова прекращены в связи с отсутствием событий административных правонарушений", – отметили в пресс-службе.
Там уточнили, что все штрафы артистом уже погашены.
6 декабря сообщалось, что в Таганский суд поступили 90 административных материалов в связи с неуплатой Киркоровым штрафов от ГИБДД. По каждому из протоколов артисту грозил штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы, административный арест на срок до 15 дней или обязательные 50-часовые работы.
Позже представляющий интересы певца юрист Александр Добровинский заявил, что у Киркорова нет неоплаченных задолженностей, поэтому привлечь его к административной ответственности нельзя.
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